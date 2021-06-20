محمد بن مسعود - الدمام - قالت: أعينٌ تُراقب وأيادٍ تُخالف وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في الاشتراطات أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات. وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:31 AM قالت: أعينٌ تُراقب وأيادٍ تُخالف وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في الاشتراطات أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات. وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع ،

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