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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:21 AM
من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءتنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ،
المصدر : الخليج 365
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