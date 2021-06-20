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جيبوتي تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة تجاه خميس مشيط ونجران

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الرياض - محمد عبدالله - أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: «في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبه الشقيق الأمن والسلام، تستمر الميليشيات الانقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ».

وأكد وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولا تخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدًا للمنطقة وتقويضًا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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