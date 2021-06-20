«التحالف»: اعتراض 6 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، اعتراض 6 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وأشار إلى أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".