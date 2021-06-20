الإطاحة بثمانية مطلوبين في قضايا تحرش وسرقة وحرق سيارات

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، السبت، عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها، خلال الفترة الماضية.

وبث الأمن العام مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه القبض على ثلاثة مقيمين (هنديان وسريلانكي) سرقوا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة.

وأضاف الأمن العام أنه تم القبض أيضا على مواطن من أرباب السوابق، عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وقام بحرق المركبات.

وأكد الأمن العام أنه قبض كذلك على مواطن في جريمة تحرش بطفل، حيث قام بإيذائه بسلوكيات تتنافي مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح الأمن العام في الإيقاع بمقيمن من الجنسية اليمنية، تورطا في ارتكاب جرائم سلب تمثلت في استدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية، وقدرت قيمة المسروقات بـ 30 ألف ريال.

وقام الأمن العام بضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص من جنسيته بطريقة غير مشروعة، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 462.170 ريالا.