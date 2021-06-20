شكرا لمتابعة خبر عن الأثنين.. التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يصوت مجلس الشورى غدا الإثنين، على توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.

ويرى الأعضاء مقدمو التوصية، أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية.

وأشاروا في توصيتهم إلى أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في فترة الخلفاء الراشدين، بحسب عكاظ.

ولفتوا إلى أن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة.