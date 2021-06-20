شكرا لمتابعة خبر عن 60 ألف ريال غرامة صيد الوعل الجبلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية تحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات.

وأضافت أن الأنظمة تعاقب من يقوم بصيد الوعل بالغرامة 60 ألف ريال، وتُغلظ في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث والحوامل.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للحياة الفطرية أنه يعول على وعي المجتمع لممارسة الحياة الفطرية حياتها الطبيعية، بعد ظهور الوعول التي أطلقها في منتزه الشكران ببلجرشي تتجول وسط الأحياء والشوارع.