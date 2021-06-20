«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكّون سحب رعدية ممطرة، الأحد، تكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تتأثر بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع مركز الأرصاد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة، ومنطقة نجران تتأثر بسبب العوالق الترابية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18 ـ 40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 20 ـ 38كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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