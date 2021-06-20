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خلال 24 ساعة.. التحالف يُدمر 17 مسيرة حوثية باتجاه المملكة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - خلال 24 ساعة.. التحالف يدمر 17 مسيرة حوثية باتجاه المملكة

الأحد 20 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة، ليرتفع عدد الطائرات التي أسقطها التحالف لـ17 خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال التحالف، في وقت سابق، إنه أسقط طائرة حوثية مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية، ليرتفع عدد الطائرات التي دمرها التحالف على مدار اليوم السبت 11 مفخخة حوثية.

 

وكشف التحالف عن اعتراضه وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الانقلابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. 

 

وفجر السبت، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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