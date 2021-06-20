خلال 24 ساعة.. التحالف يُدمر 17 مسيرة حوثية باتجاه المملكة

محمد الفلاح - خلال 24 ساعة.. التحالف يدمر 17 مسيرة حوثية باتجاه المملكة

الأحد 20 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة، ليرتفع عدد الطائرات التي أسقطها التحالف لـ17 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال التحالف، في وقت سابق، إنه أسقط طائرة حوثية مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية، ليرتفع عدد الطائرات التي دمرها التحالف على مدار اليوم السبت 11 مفخخة حوثية.

وكشف التحالف عن اعتراضه وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الانقلابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وفجر السبت، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.