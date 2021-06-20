شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 17 مسيرة حوثية باتجاه المملكة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير 17 طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، أمس، باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير 13 طائرة تجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى 3 باتجاه خميس مشيط، وواحدة باتجاه نجران. وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن «محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة، تمثل جرائم حرب»، مؤكدا في الوقت نفسه «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».