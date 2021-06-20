شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غرفة الأحساء تختار رئيسها ونائبيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال في محافظة الأحساء إلى غرفتهم التجارية والصناعية، إذ يُعقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة في دورته الجديدة الحادية عشرة، ويتضمن، انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائبين له بالاقتراع الداخلي بين أعضاء المجلس.

وكانت غرفة المحافظة قد أنهت انتخاباتها قبل أسبوعين بفوز ثمانية أعضاء عن فئتي التجار والصناع، وتم تعيين أربعة أعضاء من قبل وزير التجارة، بينهم سيدتان.

ويترقب المجتمع الاقتصادي في محافظة الأحساء، جهود المجلس الجديد لتعزيز ميزات المحافظة الاستثمارية، وتقديمها كمركز اقتصادي متقدم، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.