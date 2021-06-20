شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طلب لأداء الحج.. وتحذير من الشركات الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa )، داعية إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم التصاريح أو خدمات خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل -الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام- هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة.

وأوضح أن المسار الإلكتروني استقبل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 ذي القعدة 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ الموافق 23 يونيو 2021، كما سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وبين أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.