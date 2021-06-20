شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي في مدينة الضالع بمحافظة الضالع تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدّم المركز خدماته من خلال خمس عيادات تخصصية لـ 268 مستفيدًا من مرضى الفشل الكلوي خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، وتنوعت الخدمات المقدمة ما بين 1839 جلسة استصفاء، و20 قسطرة إسعافية مؤقتة ودائمة، إلى جانب تقديم العلاجات المنزلية من خلال توزيع نحو 380 دواءً من الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

كما تم إجراء 234 فحصًا مخبريًا وتقديم 1949 حقنة من حقن الارثروبيتين لـ 200 مريض، بالإضافة إلى تقديم خدمات نقل الدم والأشعة. يذكر أن المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة تدعم وتنفّذ أكثر من 270 مشروعًا صحيًا في اليمن بقيمة تجاوزت 750 مليون دولار أمريكي.

كما واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين خلال الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى فرز 1995 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 517 فرداً من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 799 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 173 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.

فيما جرى فرز 1329 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 844 امرأة، فيما حصلت 818 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 1783 امرأة من أنشطة التوعية و690 من ركن المشورة.

وتولي المملكة ممثلة بالمركز اهتماماً بالغاً في دعم وعلاج الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعاراً بواجبها الإنساني تجاههم، حاملة على عاتقها تقديم الرعاية لهم والتخفيف من معاناتهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر باليمن الشقيق.