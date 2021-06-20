شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر شغف الصيفي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم الأحد معسكر «شغف» الصيفي، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بهدف شغل أوقات الطلاب، بما يحقق الفائدة والمتعة ويعرفهم على الجو التعليمي والأكاديمي في الجامعة.

وتنظم الجامعة المعسكر من خلال مركز التعليم المستمر؛ أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات لطلبة الثانوية.

وأوضح عميد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة د.عبدالكريم الهويش أن المعسكر، هو برنامج تدريبي تثقيفي ترفيهي حمل اسمه من حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال حديثه عن رؤية المملكة، إذ إن كلمة «شغف» تحمل قوة الإرادة في تحقيق هدف، مشيرا إلى أن هدف البرنامج هو إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية لتجربة الحياة الجامعية، وهي إحدى الأفكار الجديدة للجامعة، والتي تحظى بدعم وتحفيز رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، أشرف عليه نخبة من المختصين خلال 3 أشهر مضت وركز على الجوانب التعليمية والابتكارية والاجتماعية.

ولفت إلى أن البرنامج يقدم على مدى 4 فروعا أساسية هي الفرع الإلكتروني والتقني في مجال حماية المواقع من الاختراقات وبرمجة الشبكات والذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني والفرع المهاري ويتضمن اكتشاف الميول المهنية والمهارات القيمية وتعليم اللغات، وفرع التصميم والفنون: ويتضمن فعاليات متنوعة وبرنامجا قيميا وعروضا مسرحية، بالإضافة إلى فرع الترفيه والتخييم: ويتضمن مخيما بريا ورحلة بحرية وزيارات مشوقة.