شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب تأجير السيارات تخنق شوارع وطرق الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مواطنون الجهات المعنية بمواجهة فوضى سيارات محلات الايجار التي تستولي على الشوارع، مشيرين إلى أن الظاهرة تتسبب في معاناة السكان والزائرين. وأكدوا لـ«اليوم»، أن أغلب المرتادين لا يجدون مكانا شاغرا لمركباتهم، وقد يستغرق البحث وقتا طويلا دون جدوى، ما يضطرهم إلى الوقوف بشكل خاطئ، مشددين على أهمية تخصيص مواقف معينة للمكاتب وتشديد العقوبات على المخالفين.

ظاهرة مزعجة

وقال المواطن الوليد بن محمد إن مكاتب الايجار تسبب ضيقا لهم بسبب استيلائها على أغلب المواقف المحيطة بمكتب عمله، وهو ما يسبب إزعاجا للساكنين أو حتى الراغبين في شراء السلع من المحلات المجاورة. وأضاف إن وجودها يخنق الطرق، فضلا عن أنها تمثل مظهرا غير حضاري، مؤكدا أهمية تخصيص أماكن لمكاتب الإيجار بعيدا عن أماكن التسوق أو أماكن سكن العوائل. وقال إن الأمر قد يسبب مشاكل بين السكان وأصحاب مكاتب تأجير السيارات.

تعطيل المرور

وبين فيصل حمد، أن مواقف مكاتب الإيجار تسبب تشاحنا كبيرا بين مكاتب الإيجار والسكان بسبب السيطرة على المواقف، مطالبا بسرعة إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة. وأكد أن سيطرة المكاتب على المواقف، تسبب اختناقا للشوارع وتعطل حركة المرور، مشيرا إلى أن الزوار يتضررون بشكل كبير، جراء غياب المواقف لمركباتهم واستيلاء أصحاب المكاتب على مساحات الشوارع..

تكدس المركباتوذكر متعب الحزيم أنهم يتعرضون للمخالفات المرورية بسبب اضطرارهم للوقوف بشكل خاطئ، جراء تكدس سيارات مكاتب التأجير، مشيرا إلى أنهم يحاولون إيجاد أي موقف، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، ويكون أحيانا دون جدوى، مما يضطرهم للوقوف الخاطئ.

وشدد على ضرورة تخصيص أماكن لسيارات مكاتب الإيجار، لمواجهة التزاحم والتكدس وخنق الطرق، إضافة إلى تفعيل الأنظمة بشأن مخالفات المكاتب. وقال «بعض مكاتب الإيجار أصبحت تستولي حتى على الأرصفة».

قال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إن مراقبي البلدية ينفذون حملات رقابية مستمرة على مكاتب تأجير السيارات؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها للاشتراطات.

وأكد أن أبرز المخالفات تتلخص في أن بعض تلك المكاتب يعمل دون ترخيص، وعدم الالتزام بإيقاف السيارات في مواقف خاصة بالمكتب، واستخدام الشوارع المحيطة أو المواقف العامة، منوها بأن كل مكتب أو شركة ملزمة بتوفير عقد لساحة تخصص لمواقف السيارات التابعة لها. وحذر في الوقت ذاته بعدم التهاون مع المخالفين أو السماح لهم باستغلال المواقف العامة أو تخصيصها للمكتب.

حملات رقابية لمواجهة المخالفات