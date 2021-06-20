شكرا لقرائتكم خبر عن موجات غبار أقل حدة من الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاود الرياح المثيرة للغبار والأتربة نشاطها على المنطقة الشرقية خلال الأسبوع القادم بدرجات متفاوتة تكون أقل حدة من الأسبوع الماضي مع وجود عوالق ترابية، مصحوبة بتدنٍ في الرؤية الأفقية، وارتفاع في درجات الحرارة في حدود 45 درجة مئوية.

وقال محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ«اليوم»: تعاود الرياح نشاطها المثير للأتربة والغبار، ولكن أخف مما كانت علية خلال الأسبوع الماضي ودرجات الحرارة تكون أقل من ٤٥ درجة على معظم القطاع الشرقي.

وأضاف «العقيل»: إنه يتوقع أن يشهد اليوم الأحد سحبا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.