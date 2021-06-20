شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فصل الصيف فلكيا.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ غدا الإثنين، فصل الصيف، فلكيا، إذ تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالاً 23 درجة و26 دقيقة قوسية وهي توازي قيمة ميلان محور الأرض على مستوى مدارها، حيث يكون هذا اليوم نهاية فصل الربيع وبداية الصيف فلكياً.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم هندي أن الشمس تكون متعامدة على ما يعرف بمدار السرطان، الذي ينطبق على خط العرض 23.44 شمالا، الذي يمر بعدة دول عربية منها السعودية وسلطنة عُمان ومصر وليبيا والجزائر والمغرب، وسمي بالانقلاب الصيفي لأن ميل الشمس ينقلب من الزيادة نحو الشمال إلى الزيادة نحو الجنوب، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى نقطة في الشمال الشرقي وتغرب في أقصى نقطة في الشمال الغربي، لهذا يكون في اليوم أطول نهار خلال العام وأقصر ليلة.

وأضاف إن بداية الصيف فلكيا تختلف عن البداية المناخية، فالبداية الفلكية تكون بشكل عام على نصف الكرة الشمالية، بينما المناخية تختلف من منطقة لأخرى وتبدأ من أول يونيو.