شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. حملة 3 ساعات تغلق 15 منشأة وتضبط 38 مخالفة بحي السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملة المشتركة بين بلدية وسط الدمام، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والأمن الوقائي في الحملة المسائية الثانية، بالمنطقة المركزية بحي السوق بالدمام «سيكو» أكثر من 38 مخالفة متنوعة، وأغلقت 15 منشأة مخالفة، وذلك بمتابعة وحضور وإشراف مدير الموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، وبحضور ”الخليج 365” في الفترة المسائية التي بدأت بعد صلاة المغرب واستمرت 3 ساعات متواصلة.

وأكد مدير الموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل أن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله- بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل المواقع، وخاصة الأماكن التي قد تكون بؤر تفشٍ لفيروس كورونا، لافتا إلى إطلاق حملتين أمس الأول على «سيكو» الأولى كانت صباحا، والثانية مساءً، لتواجد العمالة، ومن كل الجنسيات.

خدمات المواطنين

وأوضح أن الحملة شملت مساكن العمالة، والبسطات، وباعة الافتراش، والمطاعم، والمحلات، والمنشآت، وكل ما يقدم خدمات للمواطنين، وذلك للتأكيد على تطبيق والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من لبس الكمام، وتحقيق التباعد، ووجود المعقمات، وفحص درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، وذلك ليس فقط مقتصرا على العاملين بالأسواق بل يشمل أيضا المستهلكين، مشيرا إلى أن الحملة مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

مشاركة المتطوعين

وأشار إلى ضبط 18 مخالفة تخص مكتب العمل منها 9 مخالفات للتوطين، و4 مخالفات للمهنة، و3 مخالفات لعمل العامل دون الحصول على رخصة، ومخالفتين للعمل على غير خدمات المنشأة، مبينا أن هناك مخالفات عديدة تم ضبطها بعضها يخص الأمانة، وأخرى تخص الصحة، والتجارة، مؤكدا التكامل بين الجهات المسؤولة بالمنطقة، ولفت إلى مشاركة 12 متطوعا بالحملة، والذين أسهموا في نجاحها، مؤكدا حرص «الموارد البشرية» على إشراك المتطوعين في كل حملة.

ثقافة الالتزام

وقال: إن فرع «الموارد البشرية» نفذ خلال الأسبوع الماضي 3128 جولة رقابية بالشرقية، أسفرت عن 519 مخالفة، مؤكدا استمرار تلك الحملات لنشر ثقافة الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية، وتحقيقا للتكامل، بمنظومة واحدة، وفريق واحد.

تحفيز وتشجيع

من جهته، أوضح رئيس بلدية وسط الدمام، م. عبدالله الشمري أن بلدية وسط الدمام تشرف على ما يقرب من 24 ألف منشأة صحية وتجارية وغيرها، مؤكدا المضي في إطلاق الحملات على الأسواق ومراقبة منافذ البيع والباعة الجائلين لضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية، على الرقابة الذاتية من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

تعاون منشود

ولفت إلى أن الحملة شهدت إغلاق 15 منشأة ومحلا، وتحرير 20 مخالفة، منها 6 احترازية، سواء كانت للتكدس أو لعدم لبس الكمامة، أو عدم وجود جهاز قياس الحرارة، مشيرا إلى مصادرة 13 بسطة مخالفة، وضبط 25 كرتونا متنوعا من الخضار والفواكه، تم فرزها وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، مؤكدا ضرورة التزام الجميع من منشآت تجارية وأفراد وأسر وكافة أفراد المجتمع، بما يحفظ الصحة العامة والتعاون المنشود للوقاية من الجائحة.

حملات دورية

يذكر أن المنطقة المركزية «سيكو» تشهد حملات دورية من الجهات ذات العلاقة، وكان آخرها الأسبوع الماضي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة التقيد بالاحترازات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من ظاهرة الافتراش.

مشاهدات من الحملة

الانطلاق بعد صلاة المغرب وحتى الساعة 9:45 مساء

”الخليج 365” تواجدت من الساعة 5:30 عصرا حتى نهاية الحملة

تكدسات بشرية وبسطات عشوائية

3 مراقبين من البلدية

3 مراقبين من مكتب العمل

12 متطوعا

غلق بعض المحلات تهربا من التفتيش

افتراش في الطرق الفرعية والشوارع

استخدام الأثاث لإخفاء المستودعات المخالفة

إعداد أطعمة متنوعة في شقق العمالة