، الأسبوع في 10 صور: مشاهد مذهلة للأرض من الفضاء.. وغرق تمثيلي لقادة الدول السبع ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من مشهد سقوط نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم إلى مشاهد الاعتراض والتظاهر على خلفية انعقاد قمة دول السبع في منتجع كاربيس باي في كورنول بإنجلترا.
1- مشهد خاطف للقلوب بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إيركسن من دون تدخل فيما التف زملاؤه حوله لمنحه الخصوصية
2- ألسنة اللهب ترتفع بعد غارة جوية إسرائيلية أصابت أهدافًا لحماس في غزة
3- مشهد لإعصار يضرب حقلاً في ساسكاتشوان إحدى مقاطعات كندا
4- حيوانات الليمور المشاكسة تجلس على مقدمة سيارة أثناء تناول الـ"سناكس" داخل حديقة الحيوانات في تشيلي
5- صورة جوية لحريق هائل بمصنع كيماويات في ولاية إلينوي الأمريكية
6- نشطاء ضد انقراض الحيوانات أثناء تنظيمهم عرضًا مسرحيًا رمزيًا أثناء عقد قمة مجموعة الدول السبع
7- متظاهرون يرتدون رؤوسًا عملاقة تصور قادة الدول السبع وكأنما يغرقون في الماء خلال مظاهرة أثناء عقد قمة المجموعة
8- غروب الشمس كما يظهر في حديقة بابجو في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية
9- الشفق القطبي في قارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) كما يظهر من الفضاء
10- مشهد مذهل لجزر الباهاما وكوبا وجنوب فلوريدا من الفضاء
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مذهلة للأرض من الفضاء.. وغرق تمثيلي لقادة الدول السبعياسر نجدي الخليج 365 2021-06-20
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من مشهد سقوط نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم إلى مشاهد الاعتراض والتظاهر على خلفية انعقاد قمة دول السبع في منتجع كاربيس باي في كورنول بإنجلترا.
1- مشهد خاطف للقلوب بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إيركسن من دون تدخل فيما التف زملاؤه حوله لمنحه الخصوصية
2- ألسنة اللهب ترتفع بعد غارة جوية إسرائيلية أصابت أهدافًا لحماس في غزة
3- مشهد لإعصار يضرب حقلاً في ساسكاتشوان إحدى مقاطعات كندا
4- حيوانات الليمور المشاكسة تجلس على مقدمة سيارة أثناء تناول الـ"سناكس" داخل حديقة الحيوانات في تشيلي
5- صورة جوية لحريق هائل بمصنع كيماويات في ولاية إلينوي الأمريكية
6- نشطاء ضد انقراض الحيوانات أثناء تنظيمهم عرضًا مسرحيًا رمزيًا أثناء عقد قمة مجموعة الدول السبع
7- متظاهرون يرتدون رؤوسًا عملاقة تصور قادة الدول السبع وكأنما يغرقون في الماء خلال مظاهرة أثناء عقد قمة المجموعة
8- غروب الشمس كما يظهر في حديقة بابجو في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية
9- الشفق القطبي في قارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) كما يظهر من الفضاء
10- مشهد مذهل لجزر الباهاما وكوبا وجنوب فلوريدا من الفضاء
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:47 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من مشهد سقوط نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم إلى مشاهد الاعتراض والتظاهر على خلفية انعقاد قمة دول السبع في منتجع كاربيس باي في كورنول بإنجلترا.
1- مشهد خاطف للقلوب بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إيركسن من دون تدخل فيما التف زملاؤه حوله لمنحه الخصوصية
2- ألسنة اللهب ترتفع بعد غارة جوية إسرائيلية أصابت أهدافًا لحماس في غزة
3- مشهد لإعصار يضرب حقلاً في ساسكاتشوان إحدى مقاطعات كندا
4- حيوانات الليمور المشاكسة تجلس على مقدمة سيارة أثناء تناول الـ"سناكس" داخل حديقة الحيوانات في تشيلي
5- صورة جوية لحريق هائل بمصنع كيماويات في ولاية إلينوي الأمريكية
6- نشطاء ضد انقراض الحيوانات أثناء تنظيمهم عرضًا مسرحيًا رمزيًا أثناء عقد قمة مجموعة الدول السبع
7- متظاهرون يرتدون رؤوسًا عملاقة تصور قادة الدول السبع وكأنما يغرقون في الماء خلال مظاهرة أثناء عقد قمة المجموعة
8- غروب الشمس كما يظهر في حديقة بابجو في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية
9- الشفق القطبي في قارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) كما يظهر من الفضاء
10- مشهد مذهل لجزر الباهاما وكوبا وجنوب فلوريدا من الفضاء
، الأسبوع في 10 صور: مشاهد مذهلة للأرض من الفضاء.. وغرق تمثيلي لقادة الدول السبع ،
المصدر : الخليج 365
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