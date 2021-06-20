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تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
متحدث الصحة يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول مستجدات كوروناعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-06-20
تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:15 AM
"العبدالعالي" يتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية
تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
، متحدث الصحة يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول مستجدات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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