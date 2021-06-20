«الصحة» تستعرض الأحد المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تستعرض وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، تعقده في الثالثة و35 دقيقة من عصر غد الأحد، المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا.

وقالت وزارة «الصحة» إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية ـ المؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية) إضافة إلى مستجدات اللقاحات.

وأشارت «الصحة» إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر "الهاشتاق": #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في «تويتر».

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