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«الصحة» تستعرض الأحد المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - تستعرض وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، تعقده في الثالثة و35 دقيقة من عصر غد الأحد، المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح .

وقالت وزارة «الصحة» إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول (الأوضاع العالمية ـ  المؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية) إضافة إلى مستجدات اللقاحات.

 وأشارت «الصحة» إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر  بطرح الأسئلة عبر "الهاشتاق": #شارك _ في _ المؤتمر _ الصحفي في «تويتر».

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