«الحج»: إعلان نتائج فرز الحجاج منتصف ذي القعدة.. والأولوية لفئتين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، السبت، أن نتائج فرز حجاج هذا العام ستعلن في الـ15 من ذي القعدة الجاري.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في الـ15 من ذي القعدة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للمحصنين بالجرعتين ومن لم يسبق له الحج.

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية؛ غير المدرجة في المسار الإلكتروني للوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الحج والعمرة تسجيل أكثر من نصف مليون طلب لأداء المشاعر عبر المسار الإلكتروني.

وقالت الوزارة: ثم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين، والمقيمين، حتى الآن.

وأضافت الوزارة: استقبل المسار الالكتروني لحجاج الداخل أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج من المواطنين والمقيمين من 150 جنسية في المملكة، مشيرة إلى أن 59% من هذا العدد من الذكور و41% من الإناث.

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تعرَّف على رابط التسجيل في موسم الحج لعام 1442 هـ