وأكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة، وعبّر عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الوعل الجبلي في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.