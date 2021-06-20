إطلاق الوعل الجبلي في الباحة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس، 20 وعلا جبليا مهددة بالانقراض بالمتنزه الوطني بمحافظة بلجرشي، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الباحة.

وأكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة، وعبّر عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.