التحالف يعترض 17 طائرة حوثية مفخخة اليوم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوبي السعودية ، ليصل ماتم اعتراضه اليوم إلى 17 مفخخة. واعتبر التحالف، أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".



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