عسير ثاني أعلى المناطق في الصحة المنزلية

عدد تراكمي
توزعت أعداد المستفيدين التراكمي في برنامج الرعاية الصحية حسب المناطق الصحية، واحتلت الرياض المرتبة الأولى في أعداد المستفيدين بنحو 6893 مستفيدا، تليها عسير بـ5565 مستفيدا، ثم الشرقية بـ4754، ثم المدينة المنورة 4059، وجدة 3342، تليها العاصمة المقدسة بـ3319 مستفيدا، ثم جازان بـ3148، والطائف 3042، ثم القصيم بـ2818، والباحة بـ1864، والأحساء بـ1637 مستفيدا.
فريق صحي
وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430، وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم، من خلال فريق صحي مؤهل؛ مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، ويسهم كذلك في زيادة معدلات دوران السرير، مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.
المستفيدون 2020
50.146 مستفيدا
37.911 مستفيدا تحت الخدمة
232 مستشفى
2704 عاملين في الرعاية المنزلية
المناطق
الرياض 6.893
عسير 5.565
الشرقية 4.754
المدينة المنورة 4.059
جدة 3.342
العاصمة المقدسة 3.319
جازان 3.148
الطائف 3.042
القصيم 2.818
الباحة 1,864
الأحساء 1.637
نجران 1.625
حائل 1.557
بيشة 1.165
الجوف 1.135
حفر الباطن 738
القريات 495
القنفذة 469
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