عسير ثاني أعلى المناطق في الصحة المنزلية

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية لعام 2020 نحو 50.146 مستفيدا، وعدد المستفيدين تحت الخدمة 37.911 مستفيدا، كما أن هناك 232 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة يطبق خدمة الرعاية الصحية المنزلية ووصل عدد العاملين في البرنامج 2.704، وذلك بحسب تقرير إحصائي لوزارة الصحة.

عدد تراكمي

توزعت أعداد المستفيدين التراكمي في برنامج الرعاية الصحية حسب المناطق الصحية، واحتلت الرياض المرتبة الأولى في أعداد المستفيدين بنحو 6893 مستفيدا، تليها عسير بـ5565 مستفيدا، ثم الشرقية بـ4754، ثم المدينة المنورة 4059، وجدة 3342، تليها العاصمة المقدسة بـ3319 مستفيدا، ثم جازان بـ3148، والطائف 3042، ثم القصيم بـ2818، والباحة بـ1864، والأحساء بـ1637 مستفيدا.

فريق صحي

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430، وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم، من خلال فريق صحي مؤهل؛ مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، ويسهم كذلك في زيادة معدلات دوران السرير، مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

المستفيدون 2020

50.146 مستفيدا

37.911 مستفيدا تحت الخدمة

232 مستشفى

2704 عاملين في الرعاية المنزلية

المناطق

الرياض 6.893

عسير 5.565

الشرقية 4.754

المدينة المنورة 4.059

جدة 3.342

العاصمة المقدسة 3.319

جازان 3.148

الطائف 3.042

القصيم 2.818

الباحة 1,864

الأحساء 1.637

نجران 1.625

حائل 1.557

بيشة 1.165

الجوف 1.135

حفر الباطن 738

القريات 495

القنفذة 469