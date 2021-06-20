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اقترب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه (1-0) على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي على ملعب رادس، السبت.
وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67.
وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة إلى الفوز أو التعادل، بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، السبت المقبل ليتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري
الأهلي المصري يقترب من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
اقترب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه (1-0) على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي على ملعب رادس، السبت.
وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67.
وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة إلى الفوز أو التعادل، بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، السبت المقبل ليتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
11:27 PM
بعد تجاوز الترجي التونسي بهدف وحيد
اقترب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه (1-0) على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي على ملعب رادس، السبت.
وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67.
وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة إلى الفوز أو التعادل، بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، السبت المقبل ليتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
، الأهلي المصري يقترب من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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