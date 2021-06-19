شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الدفاعات السعودية تدمر 6 «مسيرات» حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات السعودية تدمر 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وعرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتظهر اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير ١١ طائرة دون طيار لهذا اليوم حتى الآن.