في قبضة رجال الأمن.. متحرش بطفل وعصابات سرقة وسلب الأموال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن رجال الأمن في الأيام القليلة الماضية من كشف غموض عدد من الجرائم والإطاحة بالمتورطين في ارتكابها.

وفي التفاصيل: تم القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بالرياض، والقبض على مواطن من أرباب السوابق بالقصيم، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.

متحرش بطفل:

كما تم ضبط مواطن تحرش بطفل وقام بإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره في الرياض.

سرقة الأموال:

وقبض الأمن العام على مقيمين من الجنسية اليمنية تورطا بجرائم سلب في جدة، تمثلت في استدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من ذات الجنسية في مكة المكرمة، وضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 460 ألف ريال.

شارك الخبر