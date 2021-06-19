سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة:

كما توقع المركز، عبر موقعه الرسمي، نشاطًا للرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

درجات الحرارة:

وأشار إلى أن أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة تُسجل بمكة المكرمة (45 درجة مئوية)، فيما تسجل السودة 15 درجة.



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