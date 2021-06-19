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شكرا لقرائتكم التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19
التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة
متابعات الخليج 365 - الرياض
عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
تدمير وإسقاط 11 طائرة:
وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن.
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