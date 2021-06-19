محمد بن مسعود - الدمام - قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة 19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 11:55 PM "التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17 "التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17 قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17 ،

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