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أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.
وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.
وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.تونس فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" يُدخِل تونس في حظر صحي شاملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.
وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.
وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:03 PM
تخصيص مراكز عزل للحالات الإيجابية
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (السبت)، دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات بعد أن تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بداية من غدٍ.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن الحكومة اتخذت القرار عقب تفاقم الوضع الوبائي في ولاية القيروان.
وأضافت أن الحكومة أوفدت مسؤولين صحيين، وفريقًا من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى القيروان.
وبيّنت "وات" أن الحكومة خصصت مراكز عزل للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية لعلاج الحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إضافة إلى نشر حملات للتقصي المكثف للمشتبه في إصابتهم.
، ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" يُدخِل تونس في حظر صحي شامل ،
المصدر : الخليج 365
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