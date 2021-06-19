، معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب ،

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سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر وقتلت جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة "بي ام بي" وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.
وبيّن المصدر أن الجيش الوطني قتل ما لا يقل عن 19 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرون في جبهتي الكسارة والمشجح، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن
معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر وقتلت جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة "بي ام بي" وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.
وبيّن المصدر أن الجيش الوطني قتل ما لا يقل عن 19 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرون في جبهتي الكسارة والمشجح، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
09:28 PM
مقتل ما لا يقل عن 19 متمردًا .. وطيران التحالف يستهدف تعزيزات الميليشيا
سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر وقتلت جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة "بي ام بي" وآليات قتالية أخرى تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة.
وبيّن المصدر أن الجيش الوطني قتل ما لا يقل عن 19 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرون في جبهتي الكسارة والمشجح، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات.
وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
، معارك الساعات الـ5.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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