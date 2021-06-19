، المعارضة الإيرانية تشيد بالمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية ،

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أشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى، اليوم (السبت)، بمقاطعة غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي، واصفة الأمر بأنه ضربة سياسية واجتماعية للنظام الإيراني في البلاد.
وذكرت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، في بيان نشر موقع التنظيم نسخة منه باللغة العربية، أن المقاطعة الشاملة مثّلت أكبر ضربة سياسية واجتماعية للنظام الذي يقوده المرشد علي خامنئي.
ولفتت إلى أن العالم رأى وتثبت مرة أخرى، أن تصويت إيران يعكس رغبة في إسقاط نظام الملالي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحصل "رئيسي" على نحو 62٪ من أصوات الناخبين بعد فرز زهاء 90٪ من بطاقات الاقتراع الذي نظم الجمعة.
وكانت تنظيمات معارضة إيرانية تتخذ مقار خارج البلاد، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي "رئيسي" في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو إعلان انسحابهم في وقت لاحق.
المعارضة الإيرانية تشيد بالمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
أشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى، اليوم (السبت)، بمقاطعة غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي، واصفة الأمر بأنه ضربة سياسية واجتماعية للنظام الإيراني في البلاد.
وذكرت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، في بيان نشر موقع التنظيم نسخة منه باللغة العربية، أن المقاطعة الشاملة مثّلت أكبر ضربة سياسية واجتماعية للنظام الذي يقوده المرشد علي خامنئي.
ولفتت إلى أن العالم رأى وتثبت مرة أخرى، أن تصويت إيران يعكس رغبة في إسقاط نظام الملالي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحصل "رئيسي" على نحو 62٪ من أصوات الناخبين بعد فرز زهاء 90٪ من بطاقات الاقتراع الذي نظم الجمعة.
وكانت تنظيمات معارضة إيرانية تتخذ مقار خارج البلاد، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي "رئيسي" في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو إعلان انسحابهم في وقت لاحق.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
07:56 PM
"رجوي" وصفتها بأنها ضربة سياسية واجتماعية للنظام
أشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى، اليوم (السبت)، بمقاطعة غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي، واصفة الأمر بأنه ضربة سياسية واجتماعية للنظام الإيراني في البلاد.
وذكرت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، في بيان نشر موقع التنظيم نسخة منه باللغة العربية، أن المقاطعة الشاملة مثّلت أكبر ضربة سياسية واجتماعية للنظام الذي يقوده المرشد علي خامنئي.
ولفتت إلى أن العالم رأى وتثبت مرة أخرى، أن تصويت إيران يعكس رغبة في إسقاط نظام الملالي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحصل "رئيسي" على نحو 62٪ من أصوات الناخبين بعد فرز زهاء 90٪ من بطاقات الاقتراع الذي نظم الجمعة.
وكانت تنظيمات معارضة إيرانية تتخذ مقار خارج البلاد، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي "رئيسي" في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو إعلان انسحابهم في وقت لاحق.
، المعارضة الإيرانية تشيد بالمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية ،
المصدر : الخليج 365
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