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بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.

https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Homeأمير مكة الأمير خالد الفيصل

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 11:32 PM

تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"
عبدالرزاق البجالي

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.

https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Home

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، بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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