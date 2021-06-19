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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.
وتستعرض المكتبة الرقمية للأمير خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.
وتتميز المكتبة الرقمية للأمير خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.
https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Homeأمير مكة الأمير خالد الفيصل
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 11:32 PM
تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلهابالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"
دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.
وتستعرض المكتبة الرقمية للأمير خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.
وتتميز المكتبة الرقمية للأمير خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.
https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Home
، بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل" ،
المصدر : الخليج 365
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