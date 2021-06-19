شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي عن تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هذا اليوم .

ودمر التحالف 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونشر التحاف العربي أيضًا لقطات جديدة لاعتراض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على السعودية اليوم.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بإعلان التحالف العربي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.