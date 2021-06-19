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التحالف: تدمير 6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي عن تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هذا اليوم .

ودمر التحالف 6 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونشر التحاف العربي أيضًا لقطات جديدة لاعتراض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على اليوم.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بإعلان التحالف العربي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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