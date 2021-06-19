اخبار السعوديه

وكيل الصحة: انتهاء وباء إيبولا في غينيا بعد 4 أشهر من المكافحة و التحصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: انتهاء وباء إيبولا في غينيا بعد 4 أشهر من المكافحة و التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال ‏ُوكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن وباء إيبولا انتهى في غينيا بعد أربعة أشهر من المكافحة و التحصين بلقاح الإيبولا.

وأضاف عسيري أن هناك لقاحان لمرض الايبولا اعتمد آخرها في ٢٠١٩ بتقنية شبيهة بتقنية لقاح كوفيد من استرازينيكا و أصبح جزءً لا يتجزأ من مكافحة هذا الفيروس القاتل .

وأشار عسيري إلى أنه في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا