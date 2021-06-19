شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: انتهاء وباء إيبولا في غينيا بعد 4 أشهر من المكافحة و التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال ‏ُوكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن وباء إيبولا انتهى في غينيا بعد أربعة أشهر من المكافحة و التحصين بلقاح الإيبولا.

وأضاف عسيري أن هناك لقاحان لمرض الايبولا اعتمد آخرها في ٢٠١٩ بتقنية شبيهة بتقنية لقاح كوفيد من استرازينيكا و أصبح جزءً لا يتجزأ من مكافحة هذا الفيروس القاتل .

وأشار عسيري إلى أنه في أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان حصل 175 مليون أمريكي على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا كوفيد 19، أي ثلثَي البالغين، ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكبر".