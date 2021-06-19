الدكتور العتيبي: على الإعلام العربي عدم توفير منصات للمنظمات الإرهابية

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور نايف بن مطلق العتيبي ممثل وزارة الإعلام السعودية في اجتماع أجهزة الإعلام الأمني بتونس، ضرورة عدم توفير منصات إعلامية للجماعات الإرهابية لبثّ بياناتها وتصريحاتها وردودها أو وضعها في موضع الندّ للحكومات الشرعية.

جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية، أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.

كما أكدّ الدكتور العتيبي أهمية تجنب وسائل الإعلام العربية وبالذات وسائل الإعلام الجماهيرية من إيجاد ووضع مبررات لوقوع الجرائم الإرهابية في الدول العربية وأي مكان من العالم.

وأضاف العتيبي، أن الرسالة الإعلامية الموجهة للجماهير عن الإرهاب يجب أن تخاطب العقل والعاطفة معاً؛ مشيرًا إلى أن الرسالة العقلانية غير مجدية في حملات التوعية للشباب.

وكان الاجتماع قد ناقش مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

شارك في الاجتماع، رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلون عن وزارات الإعلام في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة.