60 ألف ريال عقوبة صيد الوعل الجبلي.. و3 حالات لتغليظها

الرياض - محمد عبدالله - أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، السبت، حظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، لافتة إلى أن عقوبة اصطياده تبلغ 60 ألف ريال غرامة، تغلظ في 3 حالات.

وقالت قوات الأمن البيئي، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: حسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية؛ فإن عقوبة صيد الوعل الجبلي تصل إلى غرامة بـ60 ألف ريال.

وأضافت قوات الأمن البيئي، أن العقوبة تغلظ حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث الحوامل.

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