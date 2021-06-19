والد طفل وادي الحاير: عوائق أمام الدفاع المدني لإيجاد الجثة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، لليوم العاشر على التوالي، عمليات البحث المستمرة عن الطفل الذي سقط في وادي الحاير، فيما أكد والد الطفل، أن هناك عوائق كثيرة تعوق رجال الدفاع المدني والمتطوعين لإيجاد الجثة.

وقالت قناة «الإخبارية» إن هيئة تطوير الرياض اتفقت مع الدفاع المدني على توفير المعدات ذات الأذرع الطويلة من أجل المساعدة في عملية البحث عن الطفل وإزالة الأشجار الكثيفة في المجرى المائي.

وتتوقع فرق الدفاع المدني أن يكون الطفل المفقود عالقًا بين الأشجار، لذلك تم استخدام المعدات ذات الأذرع الطويلة لإزالة عوائق عملية البحث.

وقال فؤاد النهدي والد الطفل المفقود، خلال حديثة لقناة الإخبارية: توجد عوائق كثيرة في المجري المائي بينها الأشجار، تعوق رجال الدفاع المدني والمتطوعين لإيجاد الجثة.

وتابع والد الطفل المفقود، أنه توجد أشجار كثيرة في الماء تتصدى لمرور الولد لمسافة طويلة حتى السد، متمنيًا إزالة هذه العوائق حتى تتمكن القوارب ورجال الدفاع المدني من الدخول للمنطقة، وتمهيد الطريق للسيارات التي تدخل للبحث عن الطفل.

جدير بالذكر أن الطفل المفقود منذ 10 أيام، يدعى فراس فؤاد النهدي، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وسقط في وادي الحاير، أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.