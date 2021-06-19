سعودي يحصد براءة اختراع أمريكية عن تقنية علاج تشوهات الأجنة

الرياض - محمد عبدالله - حصل البروفيسور الدكتور محمد القحطاني على براءة اختراع أمريكية، بعد توصله لتشخيص سريع لتشوهات الأجنة قبل زراعتها في رحم المرأة.

وقال القحطاني، خلال مداخلة مع « الإخبارية»: هذا الاختراع تم تطبيقه فعليًا داخل وحدة أطفال الأنابيب بمركز التميز البحثي في الطب الشخصي بجامعة الملك عبد العزيز.

وأضاف: أصبح لدينا مختبر متخصص لهذه التقنية، وتم تدريب الفريق المختص، والآن نستقبل المرضى بوحدة أطفال الأنابيب، مؤكدًا أن تلك الخدمة ستقدم للراغبين بأقل تكلفة ممكنة.

وعن مساهمة الاختراع في مواجهة الأمراض الوراثية، قال القحطاني: يكثر زواج الأقارب في المجتمع السعودي، ما يترتب عليه انتشار بعض الأمراض الوراثية، ولكن الآن أصبح بالإمكان عمل فحص متخصص لتلك الأمراض سواء كان على مستوى الكروموسوم أو على المستوى الجيني، وبالتالي إمكانية اختيار البويضة الملقّحة السلمية، وزرعها في رحم المرأة.

وأكد القحطاني، أن بعض العائلات التي لديها تاريخ في بعض الأمراض الوراثية؛ استطاعت إنجاب أطفال أصحاء بفضل هذه التقنية.

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