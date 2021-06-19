وكانت وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيمًا لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية.
ظروف آمنة
وأكدت وزارة الحج والعمرة اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام، في ظروف صحية آمنة وفق خطتها الإستراتيجية التي تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الوزارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج.
كوادر بشرية
وقال مشاط: «إن هناك تطبيقا للإجراءات الوقائية في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وذلك مع تهيئة الكوادر البشرية المشاركة لتقديم الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في راحة واستقرار، كما ستكون هناك استفادة من المشروعات التقنية المنفذة في تطبيق «البطاقة الذكية»، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من هذه الإمكانات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج، وذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي، من خلال إنشاء منصات افتراضية لتيسير الإجراءات وتقليصها، ومواكبة التطورات التقنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».
خدمات ذكية وحلول تقنية
01
تطبيق اعتمرنا
02
المحرك السعودي للحجز المركزي
03
منصة الحج الذكي
04
مبادرة الرقابة على الخدمات
05
برنامج التفويج لإدارة الحشود
06
مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية
07
مبادرة تطوير خدمات الإعاشة
08
النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة
09
بطاقة الحج الذكية
كانت هذه تفاصيل خبر 5.33 م2 للحاج في مخيمات منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.