5.33 م2 للحاج في مخيمات منى

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة الضيافة المميزة بمخيمات مشعر منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدًا لها في الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج في باقة الضيافة بمخيمات منی. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص حراس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم بالمخيمات والأبراج، وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء تواجدهم في مشعر منى يوم التروية وأيام التشريق.

وكانت وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيمًا لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية.

ظروف آمنة

وأكدت وزارة الحج والعمرة اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام، في ظروف صحية آمنة وفق خطتها الإستراتيجية التي تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الوزارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج.

كوادر بشرية

وقال مشاط: «إن هناك تطبيقا للإجراءات الوقائية في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وذلك مع تهيئة الكوادر البشرية المشاركة لتقديم الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في راحة واستقرار، كما ستكون هناك استفادة من المشروعات التقنية المنفذة في تطبيق «البطاقة الذكية»، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من هذه الإمكانات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج، وذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي، من خلال إنشاء منصات افتراضية لتيسير الإجراءات وتقليصها، ومواكبة التطورات التقنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».

خدمات ذكية وحلول تقنية

01

تطبيق اعتمرنا

02

المحرك السعودي للحجز المركزي

03

منصة الحج الذكي

04

مبادرة الرقابة على الخدمات

05

برنامج التفويج لإدارة الحشود

06

مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية

07

مبادرة تطوير خدمات الإعاشة

08

النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة

09

بطاقة الحج الذكية