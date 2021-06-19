اخبار السعوديه

العنب النجراني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

(تصوير: بدر العتيبي)

5.33 م2 للحاج في مخيمات منى

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة...

ff987bddcb.jpgمكة المكرمة، الرياض: مصلح الفرحان، دوت الخليج
e85291f7cf.jpg09 ذو القعدة 1442 هـ

148 شهرا لمبنى لم يكتمل

بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج يمثلون أكثر من 150 جنسية

قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

الحج تحذر من التعامل مع الحملات وروابط التسجيل الوهمية

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر العنب النجراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا