العنب النجراني

5.33 م2 للحاج في مخيمات منى أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة... مكة المكرمة، الرياض: مصلح الفرحان، دوت الخليج مكة المكرمة، الرياض: مصلح الفرحان، دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

148 شهرا لمبنى لم يكتمل بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج يمثلون أكثر من 150 جنسية قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

الحج تحذر من التعامل مع الحملات وروابط التسجيل الوهمية حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

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