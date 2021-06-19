العنب النجراني

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5.33 م2 للحاج في مخيمات منى
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، تخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج بأبراج مشعر منی، و5.33 أمتار مربعة في باقة...
148 شهرا لمبنى لم يكتمل
بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس...
أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج يمثلون أكثر من 150 جنسية
قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل...
الحج تحذر من التعامل مع الحملات وروابط التسجيل الوهمية
حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي...
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