148 شهرا لمبنى لم يكتمل

بعد تأخر دام 12 عاما و4 أشهر، من وضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة (سابقا)، حجر الأساس لأعمال إنشاء كلية السياحة والفندقة في الأحساء، وتحديدا في يناير 2009، أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي لـ«دوت الخليج»، أن الموعد المحدد لنهاية المشروع في اليوم الـ16 من شهر صفر المقبل 1443هجري، وذلك بحسب إعادة جدولة المشروع من قبل الجهات المختصة، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 75% حتى الآن.

وتحفظ عدد من الأهالي إزاء تأخر تنفيذ مشروع حيوي ونوعي، فبعد مرور 12 عاما لا يزال يحمل عبارة «قيد الإنشاء»، رغم احتياج المملكة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالسياحة، التي من بينها تنمية قدرات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضافوا أن السياحة، باتت ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها.

مكونات المشروع

كلية

فندق 4 نجوم

المساحة 25 ألف متر مربع

90 مليون ريال تكلفة المشروع

تستوعب 2000 طالب