148 شهرا لمبنى لم يكتمل

وتحفظ عدد من الأهالي إزاء تأخر تنفيذ مشروع حيوي ونوعي، فبعد مرور 12 عاما لا يزال يحمل عبارة «قيد الإنشاء»، رغم احتياج المملكة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالسياحة، التي من بينها تنمية قدرات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضافوا أن السياحة، باتت ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها.
مكونات المشروع
كلية
فندق 4 نجوم
المساحة 25 ألف متر مربع
90 مليون ريال تكلفة المشروع
تستوعب 2000 طالب
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