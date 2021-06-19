معارك مأرب.. الجيش اليمني يصطاد 31 حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر عسكرية يمنية، السبت، مقتل 31 من مليشيا الحوثي خلال تجدد المعارك بين الجيش اليمني والمليشيا الانقلابية في محافظة مأرب.

وفي وقت سابق، كشف ‏العميد الركن عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، عن تحرير مواقع هامة في جبهات مأرب والجوف.



وأكد العميد مجلي، اليوم السبت، قطع قوات الجيش طرق الإمداد عن المليشيات الحوثية، والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية بمختلف جبهات القتال في المحافظتين.

ودمرت مدفعية الجيش العديد من الآليات والمدرعات والأسلحة والأطقم القتالية وكميات من الذخائر المتنوعة للمليشيات الحوثية.

‏وسحق طيران التحالف عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات المليشيات بعدد من الغارات في جبهات المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن قوات الجيش والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية استهدفوا خلال الأيام الماضية 75% من القدرات القتالية للمليشيات الحوثية التي حشدتها على محافظة مأرب.

وأكد العميد مجلي أن المليشيات الحوثية ما زالت تواصل أعمالها الإرهابية الإجرامية، وبصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين، في مدينة مأرب والقرى والمخيمات المحيطة بها بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة.

‏ونبه مجلي إلى خطر كبير تنتهجه المليشيات الحوثية يتمثل باستمرارها في تجنيد الأطفال في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، والزج بهم إلى محارق الموت والهلاك في جبهات القتال في معارك خاسرة.

‏ودعا العميد مجلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إعادة تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها دوليا ومحليا وإدانة أعمالها الإرهابية.

‏وكشف متحدث القوات المسلحة عن نزع الفرق الهندسية أكثر من 300 لغم وعبوة ناسفة كانت زرعتها المليشيات في الممرات والطرقات العامة والوديان بمحافظة الجوف تسببت في قتل المواطنين وتقييد حركتهم.

وأعلن متحدث المليشيات الحوثية، مساء أمس الجمعة، في تصريحات إعلامية أن "المشاورات حول السلام لم تصل إلى نتيجة جديدة".

وفي حسابه على "تويتر" ألمح القيادي الحوثي محمد عبدالسلام إلى عدم رغبة جماعته في وقف إطلاق