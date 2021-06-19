ماليزيا والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون السياحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- كوالالمبور

تعمل ماليزيا والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك على إنعاش صناعة السياحة والثقافة من خلال عدد من المبادرات الجديدة.

إحياء صناعة السياحة:

وقالت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية نانسي شكري، إن من بين المبادرات التي تمت مناقشتها تبادل المعلومات حول السياسات وأفضل الممارسات، لا سيما بشأن تدابير إحياء صناعة السياحة من تأثيرات جائحة كوفيد-19 ، لافتة أنه ستكون هناك أيضًا حملات ترويجية مشتركة لبرامج السياحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لزيادة الطلب على السفر في كلا البلدين؛ وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة لمواقع التراث الثقافي كمناطق جذب سياحي.

العلاقة التعاونية الوثيقة:

وأوضحت الوزارة أن العلاقة التعاونية الوثيقة بين المؤسسات الفنية والتراثية والثقافية؛ بالإضافة إلى الترويج في السياحة الصديقة للمسلمين كانت أيضًا من بين المبادرات.

وأضافت الوزارة في بيان: “من المتوقع أن تفتح هذه المناقشات فرصاً سياحية أكبر بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وكذلك دول الشرق الأوسط بشكل عام”.

تحديد المنتجات السياحية:

ونوقشت المبادرات في لقاء افتراضي بين وزيرة السياحة والفنون والثقافة نانسي شكري ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور نور زاري حمات ، إذ شاركت المملكة العربية السعودية تجربتها في إدارة برامج السياحة الريفية، بينما حددت ماليزيا أيضًا العديد من المنتجات السياحية الجديدة ، كما أفادت وزارة السياحة أنه من إجمالي 26.1 مليون سائح وافد إلى ماليزيا في عام 2019، بلغ عدد الوافدين من المملكة العربية السعودية وحدها 121,444 سائحًا.



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