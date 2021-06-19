الكويت: هجمات الحوثي تجاه السعودية انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت الكويت واستنكرت استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية من قبل ميليشيا الحوثي.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات ‏استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها بعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت على المناطق الجنوبية من قبل ميليشيا الحوثي.

انتهاك القانون الدولي:

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحدٍّ لجهود المجتمع الدولي، وتقويض لمساعيه الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي؛ تؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها وفق قواعد القوانين المشار إليها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

دعم السعودية:

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



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