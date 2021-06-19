اخبار السعوديه

ممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم ممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

ممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية

متابعات الخليج 365 - واس

حذر مدير الملاحق والمراكز الإعلامية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور نايف بن مطلق العتيبي من استغلال الجماعات الإرهابية للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم واستقطاب العناصر.

حملات توعية الشباب:

وأشار -خلال الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية- إلى أن الرسالة الإعلامية الموجهة للجماهير عن الإرهاب يجب أن تخاطب العقل والعاطفة معًا، موضحاً أن الرسالة العقلانية وحدها غير مجدية في حملات التوعية للشباب.

قضايا الإرهاب والتطرف:

وناقش الاجتماع مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

ممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا