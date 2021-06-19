المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 20 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويتناول خلال المؤتمر ما يلي:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

مستجدات اللقاحات

أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

الإحصائيات والخدمات الصحية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1145) حالة، كما تم تسجيل (13) وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (473112) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (454404) حالات.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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