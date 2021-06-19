عبدالله عسيري: وصف تطورات كورونا اليومية بالمرعب غير مفيد لأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: إن الضغط النفسي الهائل الذي ولّدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس.

لسنا بحاجة للتنظير:

وأوضح عبدالله عسيري: “لسنا بحاجة إلى تنظير، من اعتادوا التشاؤم وصف التطورات اليومية بمرعب ومخيف ومقلق غير مفيد لأحد”.

وأضاف عبدالله عسيري: “التفاؤل يتجاوز به الإنسان المحن، وهو من كمال التوكل على الله”.

تطورات كورونا:

وفي وقت أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1153) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1145) حالة، كما تم تسجيل (13) وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (473112) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (454404) حالات.



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